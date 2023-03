Marieke Mentink: 'Vrouwen mogen zich wat minder bescheiden opstellen'

Cobouw riep haar in 2022 uit tot bouwvrouw van het jaar. Met reden, want Marieke Mentink combineert bij Dura Vermeer talent met bevlogen maatschappelijke betrokkenheid. Dat verandert niet nu ze haar functie als werkmaatschappij-directeur in Hengelo heeft verruild voor een plekje in de landelijke directie van de divisie Bouw en Vastgoed. Integendeel zelfs.