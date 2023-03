Meer ruimte voor grondaankopen door corporaties

Woonminister Hugo de Jonge erkent in een reactie op 'de Staat van de Woningcorporaties' aan de Tweede Kamer over de tegenvallende aantallen gebouwde huurwoningen in 2021, met een kans op herhaling in 2022 dat woningcorporaties meer ruimte nodig hebben om grond aan te kopen. Hiermee moet het mogelijk zijn het benodigde aantal van 300.000 te bouwen woningen in 2030 te realiseren.