De Wet goed verhuurderschap: goede intenties op papier

De Wet goed verhuurderschap is bedoeld om misstanden van verhuurders aan het licht te brengen. Een meldpunt van de overheid moet helpen deze misstanden te signaleren. Frank van Min vraagt zich in zijn blog af of de overheid genoeg ambtenaren heeft om die controlefunctie uit te voeren, waarmee de Wet bij voorbaat al gedoemd is om te mislukken?