Grootgrondbezitter NS wil huizen bouwen: ‘Maximaal woningen rond stations’

Woningbouw in de buurt van stations neemt de komende jaren een vlucht. De vastgoedtak van de NS is bezig tientallen hectares aan grond te bebouwen met huizen en kantoren. Bouwen boven het spoor is geen taboe meer. 'Echt next level stedenbouw', zegt Sebastiaan de Wilde, directeur vastgoed bij NS Stations.