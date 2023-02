Opbrengst plukze-panden voor werk- en leerplaats Schiedamse jongeren

Met de opbrengst van plukze-panden is in Schiedam een werk- en leerplaats voor jongeren opgezet. Het gaat om een proefproject dat geënt is op Italiaans beleid. In Italië wordt al langer afgepakt vastgoed van criminelen ingezet voor de samenleving.