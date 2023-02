Boxx opent in Waalwijk grootste opslaglocatie

Boxx Opslagverhuur Waalwijk neemt een nieuwe opslaglocatie in gebruik in Waalwijk. Het is de grootste tot nu toe in de verhuurportefeuille van Boxx. Het pand aan de Tuinstraat 1 van 9.482 m2 was voorheen een showroom en distributiecentrum voor schoenen.