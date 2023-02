Je hebt woningnood en woningNood

Ik reed de afgelopen maand duizenden kilometers door Zuid-Afrika. Duidelijk is dat het land niet over een ambitieuze De Jonge beschikt die een woningwet daadwerkelijk kan invoeren en uitvoeren om dertig miljoen in krotten wonende Zuid-Afrikaners een beetje fatsoenlijker te laten wonen, blogt Ruud de Wit.