De Jonge: strengere verhuurderwet wél nodig, ondanks kritiek RvS

De nieuwe wet om misstanden in de huursector tegen te gaan, is volgens woonminister Hugo de Jonge wel degelijk nodig. Vorig jaar had de Raad van State (RvS) kritiek op zijn voorstel, omdat het de noodzaak niet voldoende vindt onderbouwd.