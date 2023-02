'Woningprijzen licht gestegen, maar van een kantelpunt is geen sprake'

De huizenprijzen stegen in januari met 1,5 procent licht ten opzichte van een maand eerder. Of de prijsstijging een omslag betekent na opeenvolgende maanden van prijsdalingen, is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster te vroeg om te zeggen.