Crooswijk is uitgegentrificeerd, en dus mag de hippe koffiebar wijken

De Rotterdamse koffietent Croos was hét symbool voor de veryupping van de voormalige volkswijk Nieuw-Crooswijk. Nu de wijk volwassen is geworden, moet Croos wijken voor een megalomaan 'koffiehotel' waar niemand in Crooswijk op zit te wachten, blogt hoofdredacteur van Vastgoedmarkt én inwoner van Crooswijk Servaas van der Laan.