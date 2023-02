Inretail ‘voorzichtig positief’ over de vooruitzichten non-food-sector

Volgens het CBS zijn de omzetten van de non-food-sector in 2022 met 9% gestegen. De sector lijkt in dit jaar zelfs licht te herstellen, terwijl Inretail bang was voor een rampjaar voor de winkeliers. Vastgoedmarkt vroeg Inretail-directeur Jan Meerman om een reactie.