Dynamis: groeiende schaarste op kantorenmarkt, opname gedaald

De schaarste aan kwalitatief hoogwaardige kantoorruimte is vorig jaar toegenomen, meldt Dynamis. Met name in het kleine segment zorgt dat voor minder opnames; kantoorgebruikers stellen hun verhuisbeslissingen momenteel uit. De mediane huurprijs ging in 2022 met 4 procent omhoog.