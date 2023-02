CBRE: onzekerheid maakt plaats voor optimisme op de vastgoedmarkt

Het jaar 2022 was niet gunstig, maar voor 2023 is de situatie rooskleuriger, concludeert CBRE in zijn Real Estate Market Outlook. Op de financieringsmarkt zijn de eerste kenmerken van verbetering te zien. Zo lijkt deze te wennen aan het hogere rentepercentage en dat biedt perspectief.