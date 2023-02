M3 bouwt appartementencomplex in Uitgeest

M3 Projectontwikkeling is in Uitgeest begonnen met de realisatie van 47 levensloopbestendige huur- en koopwoningen. De oplevering wordt in het najaar van 2024 verwacht. De nieuwbouw bestaat uit 25 koop- en 14 huurappartementen en daarnaast worden in de voormalige Witte School nog eens acht koopappartementen gerealiseerd.