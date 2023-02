Krimpend Bam ziet herstel in infra

Donderdag presenteerde het beursgenoteerde Bam zijn jaarcijfers over 2022. De totale omzet van het bedrijf is met tien procent gedaald tot 6,6 miljard euro. In Nederland bedroeg de omzet 2,9 miljard euro. In 2023 gaat Bam zich voornamelijk richten op de markten in Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.