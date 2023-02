Aandeel corporaties op woningmarkt nog nooit zo groot

Woningcorporaties waren vorig jaar goed voor bijna een kwart van het transactievolume op de woningbeleggingsmarkt, meldt Capital Value. Dat aandeel was nog nooit zo groot; in 2021 lag het nog op 8 procent. Vooral van institutionele beleggers en vastgoedfondsen werd aandeel afgesnoept.