Voor institutionele woningbeleggers staan de seinen nog altijd op groen

Tijdens een congres van vastgoedadviseur Capital Value in Utrecht klonken opvallend positieve geluiden over de woningbeleggingsmarkt. Er is geld, vraag naar woningen en de economische vooruitzichten zijn goed. En ook de corporaties mogen weer meedoen. Toch zijn er ook mitsen en maren.