ICT-bedrijven huren samen kantoorruimte in Bunnik

Actacom en Missing Piece, beide onderdeel van ICT-dienstverlener TSH, hebben samen een langjarige huurovereenkomst gesloten in het kantoorgebouw aan de Regulierenring 18 in Bunnik. De overeenkomst omvat 1.497 m2 kantoorruimte verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping.