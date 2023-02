Koopprijzen dalen voorlopig verder op de woningmarkt

Terwijl het aantal verkochte woningen in de bestaande woningvoorraad redelijk stabiel blijft, zet de daling van de koopprijzen in het vierde kwartaal van 2022 gestaag door. In combinatie met de recente koopprijsdaling, maakt de rentestijging potentiële kopers meer risicomijdend. Toch zijn er voldoende redenen om aan te nemen dat een prijsherstel op de middellange termijn mogelijk is.