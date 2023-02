Doorbraak in Nieuwegeinse supermarktsoap: Aldi en gemeente betalen half miljoen

Sinds december vorig jaar is de gemeente Nieuwegein verwikkeld in een juridisch steekspel met vijf supermarkten vanwege onderhandse verhuur aan Aldi. Woensdagmiddag 8 februari schikte de partijen: in ruil voor 500.000 euro zien de supermarkten af van verdere rechtsgang.