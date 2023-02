Dwarsdenkers: ‘In 2030 moet beton CO2-neutraal zijn’

Het moet anders. Maar hoe? Met dwarsdenkers geeft Vastgoedmarkt podium aan dwarse denkers die de vastgoedsector willen wakker schudden en daarbij taboes durven te doorbreken. In de eerste reeks is het woord aan dwarsdenker Onno Dwars: ‘In plaats van polderen moeten we dappere besluiten nemen. Dus hef een suikertaks, verbied fastfood en dwing CO2-neutraal beton af in 2030.’