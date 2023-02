ACM mild over monopolies: ‘Gemeenten doen graag zaken met vertrouwde ontwikkelaars’

In meer dan de helft van de gemeenten heeft een beperkt aantal projectontwikkelaars een stevige vinger in de pap bij de ontwikkeling van nieuwbouwwijken, constateert toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). 'Onze conclusies zijn redelijk mild. Maar dat betekent niet dat er niets aan de hand is', zegt Marcel Canoy van de ACM.