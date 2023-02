Aldi derde supermarkt in winkelcentrum Zwolle Zuid

Altera Vastgoed heeft de Aldi gecontracteerd voor wijkwinkelcentrum Zwolle Zuid. Daarvoor worden enkele ruimtes samengevoegd. Het aanbod van dagelijkse boodschappen in het winkelcentrum is daarmee vergroot naar ruim 78 procent. Aldi zal in de zomer de winkel van 1.345 m2 openen.