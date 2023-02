Milieudienst Rijnmond verlengt huur in Schiedam

DCMR Milieudienst Rijnmond, die sinds 2010 gehuisvest is in het speciaal voor hen ontwikkelde gebouw aan de Parallelweg 1 in Schiedam, heeft de huurovereenkomst voor circa 13.000 m2 kantoorruimte en 130 inpandige parkeerplaatsen langjarig verlengd.