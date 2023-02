Natte voeten, slappe bodems: tientallen grote bouwlocaties ongeschikt voor woningbouw

Tot 2030 moeten er honderdduizenden huizen bijkomen in Nederland, maar bouwen we binnen de stad of in de polder? Voor het eerst maakt Cobouw, in samenwerking met Follow the Money, inzichtelijk hoe verschillende keuzes bepalen waar het beste gebouwd kan worden. Zo blijkt dat klimaatverandering een aantal grote projecten en ontwikkelaars in de polder in de weg zit.