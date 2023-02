Boetes voor Amsterdamse huiseigenaren om schenden zelfwoonplicht

Zes huiseigenaren in Amsterdam hebben een boete gekregen voor het niet naleven van de zogenoemde opkoopbescherming. Daarmee worden huizenkopers in de hoofdstad verplicht om hun gekochte huis zelf te bewonen. Het gaat om boetes van zo'n 22.000 euro per woning.