Jolijn Valk gaat niet voor tweede termijn als voorzitter BNA

De voorzitter van de BNA, Jolijn Valk heeft besloten in juli a.s. te stoppen als voorzitter van de branchevereniging. Zij zal haar huidige, eerste termijn van voorzitterschap daarmee afmaken. Valk werd in 2021 door de ledenraad gekozen als opvolger van Francesco Veenstra.