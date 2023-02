Financieel vrij, passief inkomen en ‘je geld laten werken’? Hou op met die onzin!

Er was een tijd dat iedereen op verjaardagspartijen blufte ‘pandjes’ te kopen met ‘overwaarde’. Als je eenmaal bezig was met kopen, ontstond er een ‘hefboomeffect’ waardoor je geld voor je ging werken, terwijl de bluffer iets anders kon gaan doen. ‘Passief inkomen’ heette dat; en ‘financieel vrij’ zijn. Inmiddels blijkt dat 'passief inkomen' en 'financieel vrij' zijn met vastgoed toch iets anders te liggen. Iets anders? Zeg maar gerust 100 procent anders, schrijft Ebru Umar in haar column.