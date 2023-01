Eerst fase gebiedsontwikkeling Kwadijkerpark in Purmerend van start

Op vrijdag 27 januari wordt het startsein gegeven voor de bouw van de eerste fase van het Kwadijkerpark in Purmerend. De gebiedsontwikkeling, inclusief inrichting openbaar gebied en civiele kunstwerken, is in handen van Kwadijkerpark CV (een samenwerking van gebiedsontwikkelaar AM en woningcorporatie Rochdale).