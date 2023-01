Dit is de rol van het Didam-arrest in de ‘Nieuwegeinse supermarktsoap’

De gemeente Nieuwegein is sinds december vorig jaar verwikkeld in een juridisch steekspel met vijf supermarkten vanwege de onderhandse verhuur aan Aldi. Had de gemeente beter kunnen en moeten weten? Vastgoedmarkt vroeg het aan Ali al Khatib, die namens advocatenkantoor Stibbe betrokken was bij het Didam-arrest.