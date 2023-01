Hans ten Cate: regenteske bankier die tweemaal Bouwfonds kocht

Hij was er trots op, Hans ten Cate, dat hij tweemaal Bouwfonds kocht: de eerste keer in 2000 als de grote baas van ABN Amro Nederland en daarna, in 2006 als lid van de Raad van Bestuur van Rabobank, nog een keer. In beide gevallen was het een teleurstellende en veel geld kostende overname. Met, volgens zijn vele critici, als enige doel zelf de baas te worden van Bouwfonds. Iets wat ook twee keer mislukte.