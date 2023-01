Landelijke beleidslijn in de maak ter voorkoming van nieuwe grootschalige distributiecentra

Het kabinet werkt aan een landelijke beleidslijn om nieuwe grootschalige distributiecentra op ‘ongewenste plekken’ te voorkomen’. Hoewel de beleidslijn nog in de maak is werpt deze zijn schaduw reeds vooruit en zorgt voor vertraging in de logistieke sector.