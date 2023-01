Transformatie Stationspostgebouw Den Haag voltooid

De transformatie van het Stationspostgebouw, gelegen naast station Hollands Spoor in Den Haag, is voltooid. Het gebouw is in opdracht van LIFE, SENS real estate en PostNL door KCAP en Kraaijvanger Architects getransformeerd van sorteercentrum naar hoofdkantoor van PostNL.