Gerenoveerd gezondheidscentrum Deventer bijna volledig verhuurd

In gezondheidscentrum De Hoge Hond in Deventer is het laatste deel van de renovatie afgerond. Op de tweede verdieping is 360 m2 gerenoveerd en nagenoeg volledig verhuurd aan kleinschalige zorgverleners. Eerder was al de derde verdieping voor de volledige 650 m2 gerenoveerd en verhuurd.