Schroders telt ruim 100 miljoen neer voor Hoog Catharijne-kantoren

Schroders Capital koopt van Klépierre het kantorencomplex bovenop winkelcentrum Hoog Catharijne, direct grenzend aan het centraal station van Utrecht. De 50.000 m2 kantoorruimte verdeeld over zeven deels geschakelde kantoorgebouwen is verworven in samenwerking met een consortium van Nederlandse family offices.