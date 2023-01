Wat bracht pand aan Amsterdamse Nieuwe Herengracht op?

Nieuwe Heren 119 BV heeft het grachtenpand gelegen aan Nieuwe Herengracht 119 in Amsterdam verkocht. Het oorspronkelijke pand dateert uit 1870 en werd in 2020 na een grondige renovatie door Harvest vastgoed & Millten in gebruik genomen door Marcel Wanders Studio.