Holland Immo Group doet drie parkeerfondsen van de hand

Holland Immo Group heeft de verkoop van de parkeerfondsen Parking Fund Nederland I, II en V afgerond. In totaal gaat het om meer dan 3.200 parkeerplaatsen verspreid over vijf openbare parkeergarages in Amsterdam, Den Haag, Gouda en Rotterdam. Koper is Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft MBH namens Sondervermogen I Quantum City Parking Netherlands II.