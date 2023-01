ZBI koopt eerste ontwikkeling in Nederland

De Duitse ZBI Group heeft in Den Haag zijn eerste investering in de projectontwikkelingssector in Nederland gedaan. Het gaat om het nieuwbouwproject Green Harbour aan de Tesselsestraat in Scheveningen met 68 woningen en 64 ondergrondse parkeerplaatsen. Wat telde ZBI neer voor de locatie?