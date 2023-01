Real I.S. kondigt nieuwe managementstructuur aan

Pamela Hoerr heeft besloten per 15 maart 2023 terug te treden uit de Raad van Bestuur van REAL I.S. om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Bestuursleden Jochen Schenk en Bernd Lönner nemen tot nader order haar taken binnen de Raad van Bestuur waar. Hoerr was sinds januari 2020 verantwoordelijk voor het vermogens- en fondsenbeheer van de Duitse vastgoedbelegger.