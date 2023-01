Nieuwe bedrijfsunits in Aalsmeer voor 6 miljoen verkocht

Aannemer Finish Projectbouw uit Purmerend heeft 54 bedrijfsunits in nieuwbouwproject Parkmeer in Aalsmeer opgeleverd aan ontwikkelaar MEER Vastgoed. De units zijn voor in totaal 6 miljoen euro verkocht aan een combinatie van eindgebruikers en beleggers.