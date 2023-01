Eneco eMobility huurt ruim 1.800 m2 in Central Post

Eneco eMobility, gespecialiseerd in laadoplossingen voor elektrische auto’s, heeft een huurovereenkomst getekend voor de huur van 1.868 m2 kantoorruimte en zeven parkeerplaatsen in multi-tenant-kantoorgebouw Central Post aan het Delftseplein 29-30 in Rotterdam.