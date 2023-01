Voormalig obligatiehouder Hema vangt wederom bot in rechtszaak

Obligatiehouder Alco Pieren van Hof Capital claimde dat de Hema andere schuldeisers onrechtmatig bevoordeelde in aanloop van de schuldsanering in 2020. De rechtbank stelde Pieren net als in de zaak die hij in 2020 aanspande, in het ongelijk.