Na overname door Getir: 'Gorillas heeft niet genoeg schaal om te overleven'

Het jaar 2023 start met nog drie in plaats van vier flitsbezorgers. Maar na het stoppen van het Britse Zapp in de zomer van 2022 verdwijnt na de overname door Getir ook Gorillas in de loop van het jaar van het toneel. De consolidatieslag zat eraan te komen, stellen experts.