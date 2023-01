C-Mill in Heerlen overgenomen door Tristan Capital Partners

Om de gebouwen op bedrijventerrein in C-Mill in Heerlen klaar te maken voor de toekomst, zijn grote investeringen nodig. Deze zijn zo groot dat de eigenaren een partner hebben gezocht. Eind 2022 is C-Mill overgenomen door Episo 6, een fonds beheerd door Tristan Capital Partners.