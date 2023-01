Vesteda koopt nog eens 44 appartementen in project De Kuil

Nadat Heijmans en Vesteda begin april al overeenstemming hadden bereikt over de aan- en verkoop van 76 appartementen in De Kuil, is recent een aanvullende overeenkomst getekend voor nog eens 44 huurappartementen. In juni werd gestart met het eerste deel van de bouw van dit project.