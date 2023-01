Bulten verkoopt zes panden in Zwolse winkelstraat

De familie Bulten heeft zes woon-winkelpanden verkocht in in de hoofdwinkelstraat van Zwolle, aan de Diezerstraat en de Nieuwstraat. In totaal gaat het om een oppervlakte van ruim 2.000 m2. Wat betaalde de particuliere koper?