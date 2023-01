Dekra verhuist binnen Capelle aan den IJssel

Dekra Claims and Expertise heeft onlangs een huurovereenkomst getekend voor 1.000 m2 kantoorruimte en twintig parkeerplaatsen aan de Fascinatio Boulevard 602 in Capelle aan den IJssel. Met de komst van Dekra is het gebouw van 6.000 m2 volledig verhuurd.