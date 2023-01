C&W: 967.000 m2 kantoorruimte opgenomen in 2022

De opname van nieuwe kantoorruimte over 2022 komt uit op 967.000 m2. Daarmee ligt de geregistreerde transactiedynamiek iets lager dan aan het einde van vorig jaar (-7 procent), maar in lijn met de kantorendynamiek die sinds 2020 is waar te nemen. Dat blijkt uit cijfers van internationaal vastgoedadviseur Cushman & Wakefield.