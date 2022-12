CBRE: Overheid voldoet niet aan eigen regels energielabel voor kantoren

Zeker 21.000 kantoorpanden zijn op 1 januari niet in bezit van het wettelijk verplichte energielabel C of beter. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedorganisatie CBRE op verzoek van Nieuwsuur. De wet schrijft voor dat het vanaf volgend jaar verboden is om een pand dan nog langer als kantoor te gebruiken.