URW doet opnieuw Amerikaans vastgoed van de hand

Unibail-Rodamco-Westfield (URW) heeft The Village, een winkelcentrum gespecialiseerd in outdoor lifestyle in de San Fernando Valley van Los Angeles, verkocht aan de Kroenke Organization. Het complex leverde in totaal 325 miljoen dollar op; het aandeel van URW bedroeg 55 procent.